Кругом танки і міномети

ОБСЄ зафіксувала на Донбасі невідведені "Град" і гаубиці терористів

Зокрема, 13 одиниць озброєння, розташованих з порушенням ліній відведення, було виявлено на тимчасово окупованих Росією територіях Луганщини. Серед них помічена-реактивна система залпового вогню.

Про це йдеться в звіті, оприлюдненому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

У документі зазначили, що ворожу зброю помітили на території аеродрому біля села Переможне за 19 км на південь від Луганська.

Там же БПЛА ОБСЄ зафіксував дві самохідні гаубиці "Акація" і "Гвоздика", буксирувану протитанкову гармату "Рапіра", буксирувані гаубиці "жаба", Д-20, "Мста-Б". Додаткові дві самохідні гаубиці терористи розмістили поблизу села біле (22 км на захід від Луганська).

Також СММ ОБСЄ зазначила, що по лініях відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння зафіксовано ще вісім одиниць техніки на тимчасово окупованій території Донбасу. Йдеться про танки, міномети і ЗРК "Стріла". Все це може свідчити про підготовку атаки по позиціях ЗСУ.

Також раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація РФ із залученням представників незаконних збройних формувань, змушує місцевих жителів ставати на "військовий облік", приймати присягу на вірність "ЛНР" і отримувати зброю під час військово-польових зборів.

Невиконання вимог отримання "мобілізаційного припису" є приводом для відмови у працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат, виключення з навчальних закладів тощо.

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