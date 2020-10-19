Бійці ЗСУ, які знаходяться біля кордонів з Кримом, показали яскраве відео
Зокрема, підрозділи ЗСУ, які несуть службу поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, провели масштабне тренування зі знищення ворожих безпілотників.
Про це повідомила прес-служба Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook, показавши на відео "полювання" за безпілотниками (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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"Безпілотні літальні апарати в навчальних цілях піднімаються в небо кілька разів на тиждень, і вдень, і вночі. Така інтенсивність обумовлена необхідністю вдосконалення навичок з прикриття критичних об'єктів військової та цивільної інфраструктури від дій малих безпілотних літальних апаратів і постійної підтримки підготовки воїнів-зенітників", – зазначив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він також зазначив, що українські військові наочно продемонстрували помилковість думки деяких експертів про безуспішність боротьби з безпілотниками, адже Росії є, чого боятися.
За його словами, якщо в підрозділі методично грамотно організована певна робота і добре підготовлений особовий склад, знищити навіть таку малорозмірну ціль абсолютно реально.
"Українські військовослужбовці впевнено демонструють, що здатні не допустити терористичні атаки на важливі об'єкти і перебувають у повній бойовій готовності збивати ворожі БПЛА",- додав він.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
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