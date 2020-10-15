Прем'єр-міністр Фінляндії взяла участь у фотосесії, в ході якої позувала перед камерами в піджаку на голе тіло

Як передає Politeka.net, знімок був опублікований на Instagram-сторінці глянцевого журналу Trend.

Фото політика викликало неоднозначну реакцію серед користувачів мережі. Люди відзначали, що така зйомка недоречна для прем'єр-міністра.

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Ylpeänä esittelemme: lokakuun Trendin kannessa loistaa mieletön @sannamarin 💪🖤⠀ ⠀ Pääministeri Sanna Marinilla on eturivin paikka esimerkkinä, esikuvana, asioiden muuttajana ja vaikuttajana. Työ on paineistettua, mutta hyvät unenlahjat ja rautaiset hermot auttavat. Mutta Marin tunnustaa myös, että uupumuksen tunteet saattavat tulla myöhemmin:⠀ ⠀ ”On selvää, että nämä vuodet jättävät jälkensä. Tämä ei ole tavallista työtä eikä tavanomaista elämää vaan raskasta monellakin tavalla. Voi olla, että paine ja uupumus kertyvät ja tulevat myöhemmin. Tilanteissa on ollut pakko laittaa tunteet sivuun, mutta kyllähän ne kasautuvat.” ⠀ ⠀ Lue kiinnostava haastattelu kokonaisuudessaan tänään lehtihyllyille saapuneesta Trendistä! Antoisia lukuhetkiä! 💎 ⠀ ⠀ Kuva: @jonaslundqvist⠀ Tyyli: @suvipout

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У той же час інші користувачі стали на захист Марін: вони публікували фотографії в схожому одязі і позували як прем'єр.

Згодом в Інстаграмі з'явився хештег #imwithsanna ("я з Санною") і мережу наповнили сотні постів на підтримку політика.

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Isänmaallisena ihmisenä en voi hyväksyä Suomen pääministeriin @sannamarin’iin kohdistuvaa naisvihaa. Eikö Suomen pitäisi olla se tasa-arvon mallimaa? Vaikka ei pitäisi kaikista Marinin ajatuksista tai teoista, niin hänen pukeutumisensa kommentointi ja sen kautta hänen ammattitaidon kyseenalaistaminen on asiatonta. On yksinkertaisesti vain äärimmäisen sovinistista ja noloa, että suomalaiset nälvivät oman pääministerinsä pukeutumista. Se on epäisänmaallista. Jokaisen suomalaisen olisi myös hyvä muistaa, että Marin ei ole vain meidän suomalaisten pääministeri, vaan hän on inspiroiva esikuva globaalisti. Tytöt ja naiset ja muutkin ympäri maailmaa ihailevat häntä. Millaista mallia maailmalle me haluamme antaa siitä, miten me kohtelemme naisia ja naispuolista pääministeriämme? Sen olen todennut monesti, että kun asia-argumentit loppuvat, alkaa ulkonäön kommentointi, tytöttely ja huorittelu. Usein tämä alkaa ennen kuin on mitään asiallista edes sanottukaan. Olen itse vuosia mediassa työtä tehneenä toimittajana saanut osakseni paljon ulkonäköön ja tyyliin liittyvää nälvimistä, ohjeistusta ja vähättelyä. Siksi olen myös vuosia puhunut siitä, ettei uskottavuus saa olla kiinni ulkonäöstä - eikä sukupuolesta. Siksi en myöskään itse ole halunnut alkaa larppaamaan mitään ”uskottavaa luukkia”, koska maailma ei muutu, jos alistuu sen paskoille ja alistavalle normeille 🎀 Haluan tällä kuvalla osoittaa tukeni niin pääministerin stailaukselle kuin ammattitaidolle, sekä naisten vapaudelle pukeutua ihan miten itse haluavat - vaikka harvoin mustaa jakkua puen päälleni, koska se on omaan makuuni liian väritön 😂 Mutta kerrankos sitä! 😎 Ps. Kaulassa suomalaista käsityötä by @tarinakoru. Voiko sitä koskaan liikaa haipata? #imwithsanna #sannamarin #naisvihanäkyväksi #womensrights #style #suomi #finland #trendilehti #trendimag #tyttöjenpäivä

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#imwithsanna #naisvihanäkyväksi #tyttöjenpäivä

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Прихильники Марін стверджували, що жінок судять за зовнішнім виглядом набагато частіше, ніж чоловіків.

Зазначимо, що 34-річна Санта Марін є наймолодшим прем'єр-міністром у світі. 

«Я ніколи не думала про свій вік або поле, я думаю про причини, за якими я прийшла в політику, і про ті речі, завдяки яким ми завоювали довіру електорату», – заявила Марін після обрання.

Нагадаємо, популярна співачка зганьбилася на концерті, кадри конфузу.

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