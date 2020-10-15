Прем'єр-міністр Фінляндії взяла участь у фотосесії, в ході якої позувала перед камерами в піджаку на голе тіло

Як передає Politeka.net, знімок був опублікований на Instagram-сторінці глянцевого журналу Trend.

Фото політика викликало неоднозначну реакцію серед користувачів мережі. Люди відзначали, що така зйомка недоречна для прем'єр-міністра.

У той же час інші користувачі стали на захист Марін: вони публікували фотографії в схожому одязі і позували як прем'єр.

Згодом в Інстаграмі з'явився хештег #imwithsanna ("я з Санною") і мережу наповнили сотні постів на підтримку політика.

Прихильники Марін стверджували, що жінок судять за зовнішнім виглядом набагато частіше, ніж чоловіків.

Зазначимо, що 34-річна Санта Марін є наймолодшим прем'єр-міністром у світі.

«Я ніколи не думала про свій вік або поле, я думаю про причини, за якими я прийшла в політику, і про ті речі, завдяки яким ми завоювали довіру електорату», – заявила Марін після обрання.

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