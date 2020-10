View this post on Instagram

Isänmaallisena ihmisenä en voi hyväksyä Suomen pääministeriin @sannamarin’iin kohdistuvaa naisvihaa. Eikö Suomen pitäisi olla se tasa-arvon mallimaa? Vaikka ei pitäisi kaikista Marinin ajatuksista tai teoista, niin hänen pukeutumisensa kommentointi ja sen kautta hänen ammattitaidon kyseenalaistaminen on asiatonta. On yksinkertaisesti vain äärimmäisen sovinistista ja noloa, että suomalaiset nälvivät oman pääministerinsä pukeutumista. Se on epäisänmaallista. Jokaisen suomalaisen olisi myös hyvä muistaa, että Marin ei ole vain meidän suomalaisten pääministeri, vaan hän on inspiroiva esikuva globaalisti. Tytöt ja naiset ja muutkin ympäri maailmaa ihailevat häntä. Millaista mallia maailmalle me haluamme antaa siitä, miten me kohtelemme naisia ja naispuolista pääministeriämme? Sen olen todennut monesti, että kun asia-argumentit loppuvat, alkaa ulkonäön kommentointi, tytöttely ja huorittelu. Usein tämä alkaa ennen kuin on mitään asiallista edes sanottukaan. Olen itse vuosia mediassa työtä tehneenä toimittajana saanut osakseni paljon ulkonäköön ja tyyliin liittyvää nälvimistä, ohjeistusta ja vähättelyä. Siksi olen myös vuosia puhunut siitä, ettei uskottavuus saa olla kiinni ulkonäöstä - eikä sukupuolesta. Siksi en myöskään itse ole halunnut alkaa larppaamaan mitään ”uskottavaa luukkia”, koska maailma ei muutu, jos alistuu sen paskoille ja alistavalle normeille 🎀 Haluan tällä kuvalla osoittaa tukeni niin pääministerin stailaukselle kuin ammattitaidolle, sekä naisten vapaudelle pukeutua ihan miten itse haluavat - vaikka harvoin mustaa jakkua puen päälleni, koska se on omaan makuuni liian väritön 😂 Mutta kerrankos sitä! 😎 Ps. Kaulassa suomalaista käsityötä by @tarinakoru. Voiko sitä koskaan liikaa haipata? #imwithsanna #sannamarin #naisvihanäkyväksi #womensrights #style #suomi #finland #trendilehti #trendimag #tyttöjenpäivä