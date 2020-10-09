Українська влада повинна піти на посилення карантину по всій країні

"Ціна, яка буде заплачена за безвідповідальність влади - тисячі життів, які ще сьогодні можна вберегти. Ліжок може вистачити. Не вистачить рук, знань і вчасно призначеного і правильно підведеного кисню", - впевнена Богомолець.

Лікар підкреслила, що в ситуації, що склалася медики по всій країні просто і тихо вигорають, живучи і працюючи в ганебних умовах фізичної, моральної і духовної неповаги і елементарного безгрошів'я і злиднів.





За словами Богомолець, потрібно негайно вживати заходів: