Українська влада повинна піти на посилення карантину по всій країні
Як передає Politeka.net, з такою пропозицією виступила заслужений лікар України Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, зростання кількості інфікованих призведе до колапсу.
"Ціна, яка буде заплачена за безвідповідальність влади - тисячі життів, які ще сьогодні можна вберегти. Ліжок може вистачити. Не вистачить рук, знань і вчасно призначеного і правильно підведеного кисню", - впевнена Богомолець.
Лікар підкреслила, що в ситуації, що склалася медики по всій країні просто і тихо вигорають, живучи і працюючи в ганебних умовах фізичної, моральної і духовної неповаги і елементарного безгрошів'я і злиднів.
За словами Богомолець, потрібно негайно вживати заходів:
- Негайно заборонити всі масові заходи по всій країні. За порушення повинні бути не штрафи, а кримінальна відповідальність.
- Негайно повернути навчальні заклади на дистанційне навчання (школярі та студенти є безсимптомними носіями хвороби)
- Ввести сімейний карантин вихідного дня (під час вихідних дозволити бути тільки з сім'єю)
За її словами, поліпшення епідеміологічної ситуації в Україні ми побачимо вже в найближчі тижні.
"Якщо це не буде зроблено завтра - через два тижні буде зовсім інша картина, І черга буде не тільки в лікарні, а й на поховання на кладовищі", - підсумувала Богомолець.
Відзначимо, В Україні станом на ранок 9 жовтня кількість інфікованих зросла до 250 538. При цьому за добу зафіксовано 5804 нових зафіксованих випадки.
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Найбільший добовий приріст захворюваності був зафіксований в Київській області-інфікувалися 766 осіб, у тому числі в місті Києві – 567 випадків.
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