Пропагандиста давно так не принижували

Азербайджанський політолог і журналістка Саадат Кадирова розкритикувала судження Володимира Соловйова про ситуацію в Карабасі

Як передає Politeka.net, словесна перепалка сталася в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим".

Під час передачі Соловйов заявив, що азербайджанські ЗС нібито навмисне обстрілюють цивільну і релігійну інфраструктуру Карабаху, але Кадирова заступилася за військовослужбовців своєї країни.

"Вірменська сторона говорить про те, що в храм зайшли помолитися солдати. Є відомий вислів Путіна"мочити терористів в сортирі". Для Азербайджану це окупанти, і де б вони не були, їх потрібно настигати", - зазначила журналістка.

Кадирова також уточнила, що поруч з церквою знаходяться військові об'єкти Вірменії і тому обстріл даних позицій виправданий.

Як відомо, конфлікт за територію Нагірного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном триває вже 30 років, проте місяць тому армії обох країн почали запеклі бої за цю землю. Азербайджан в даному конфлікті заручився підтримкою Туреччини, а Вірменія - Росії.

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