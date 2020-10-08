Київські поліцейські запобігли спробі самогубства
Як передає Politeka.net, про гідний вчинок столичних правоохоронців розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
Інцидент трапився коли екіпаж прямував на виклик - автомобіль раптово зупинила стурбована жінка.
"Вона побачила у вікні багатоповерхівки чоловіка, який мав намір стрибнути. Не роздумуючи ні хвилини, поліцейські побігли до вказаного будинку, де з вікна четвертого поверху звисала людина", - розповів блогер.
Протягом декількох секунд хлопці добігли до потрібного поверху, де один патрульний схопив чоловіка за куртку, інший – за штани, таким чином зберігши йому життя.
"Для безпеки на нього наділи наручники, а надалі врятованого передали лікарям. І вся ця історія в черговий раз доводить нам, що в наших правоохоронних органах все ще залишилися гідні, порядні, а головне професійні співробітники. Для яких служба народу України, не просто красиві і гучні слова", - підсумував блогер.
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