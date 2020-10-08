Нардеп Єлизавета Богуцька запропонувала політикам витрачати передвиборчі гроші не на рекламу, а користь для народу
Як передає Politeka.net, відповідний запис з'явився на її сторінці в Facebook.
За її словами, нинішня передвиборча кампанія "розрахована на ідіотів".
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"Якщо раніше політична реклама мене смішила своєю дурістю, то зараз мене відверто бісить тим, що вона абсолютно ідіотська і розрахована на ідіотів. І ще тим, що на неї витрачено стільки коштів, скільки знадобилося б, щоб побудувати нову лікарню", - зазначила нардеп.
Богутська вважає, що витрачати мільйони доларів на нікому не потрібну політичну рекламу-злочин
"Я розумію, що є якийсь закон, при якому партії на рекламу отримують держкошти. Але це злочинний закон, коли люди вмирають від недоотриманої мед допомоги! На мій депутатський погляд краще б Ірина Верещук і Марина Порошенко не змагалися в кількості бордів по всій країні, а побудували б на виділені кошти, хоча б, сучасну медлабораторію. Або обладнали б пульмонологію. Або кардіологію, що Марині Порошенко за освітою ближче", - запропонувала нардеп.
За її словами, люди були б вдячні такій політичній рекламі.
"Наскільки безглуздо витрачаються держкошти! Ось тому я і закликаю вас не вірити політичній рекламі! Вона безглузда, брехлива і злочинна стосовно українського народу", - підсумувала народний депутат.
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