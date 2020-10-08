Нардеп Єлизавета Богуцька запропонувала політикам витрачати передвиборчі гроші не на рекламу, а користь для народу

Як передає Politeka.net, відповідний запис з'явився на її сторінці в Facebook.

За її словами, нинішня передвиборча кампанія "розрахована на ідіотів".

"Якщо раніше політична реклама мене смішила своєю дурістю, то зараз мене відверто бісить тим, що вона абсолютно ідіотська і розрахована на ідіотів. І ще тим, що на неї витрачено стільки коштів, скільки знадобилося б, щоб побудувати нову лікарню", - зазначила нардеп.

Богутська вважає, що витрачати мільйони доларів на нікому не потрібну політичну рекламу-злочин