У Москві в одному з елітних фітнес-клубів потонув молодий актор Рінат Кафіятуллін

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, у мережі з'явилось відео з камер спостереження, які зафіксували момент трагедії.

На кадрах можна побачити, що персонал спортивного центру не поспішав надати першу допомогу потопаючому артисту.

Жінка, яка пропливала повз актора у басейні, помітила, що Кафіятуллін знепритомнів і пішов на дно. Вона попросила допомоги у співробітників клубу. Спочатку один з інструкторів, не надто поспішаючи, спробував дістати тіло актора з води палицею. Зрозумівши, що нічого не виходить, він зняв капці і стрибнув у воду, однак було надто пізно - врятувати актора не вдалося.

Відомо, що Рінату Кафіятулліну було 26 років. У 2015 році він закінчив акторський факультет Інституту сучасного мистецтва в Москві. Актор грав провідні ролі в молодіжному московському театрі В'ячеслава Спесивцева. Також Кафіятуллін будував кар'єру в кіно і на телебаченні.

Слід також зазначити, що це вже не перша смерть у басейнах Москви за останній час. Декілька тижнів тому, 22 вересня, в елітному фітнес-клубі потонула Софія Конкіна - єдина дочка зірки стрічки "Место встречи изменить нельзя" Володимира Конкіна. Їй стало погано під час запливу в басейні. За словами очевидців, про допомогу Софія не просила, а через хвилину інші відвідувачі помітили її тіло на дні басейну.

Нагадаємо, злий рок серіалу "Хор" вибрав нову жертву: що відомо про таємничу загибель Наи Рівери.

Як повідомляла Politeka, прокляття серіалу «Майстер Маргарита» у дії: не стало відомої актриси, подробиці.

Також Politeka писала, що Джон Траволта слідом за сином втратив красуню-дружину, нова біда доб'є зірку: "Програла боротьбу з ...".