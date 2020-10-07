Ні, це не жарт

Українські держслужбовці підвищуватимуть рівень професійної компетентності за допомогою серіалів і коміксів

Як передає Politeka.net, опублікував Telegram-канал"Аварійний хлопець".



"У нас тут вирішили підвищувати рівень професійної компетентності державних службовців. Підвищувати будуть за допомогою коміксів, картинок і серіалів! Ні, це не жарт. Просто наші чиновники деградували вже настільки, що крім коміксів нічого не сприймають. Головне, що доступ до серіалів безкоштовний", - йдеться в повідомленні.

Автори каналу також опублікували копію наказу:

Згідно з документом, українські держслужбовці буду вдосконалити знання української мови за допомогою картинок і коміксів, а цифрову грамотність можна буде підтягнути за допомогою серіалів.

Раніше ми розповідали, що на тлі карантину і пандемії китайського вірусу уряд вирішив обмежити виплати топ-чиновникам до 47 тисяч на місяць.

А вже наприкінці літа Конституційний суд вирішив, що подібна ініціатива Кабінету Міністрів на період карантину є незаконною.

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