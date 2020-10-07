Жителі села Кум Добо в Киргизії прив'язали до дерева голову села і дільничного
Про це повідомляє "24.kg"
Згідно з інформацією, місцеві жителі обурилися тим, що ці двоє відкрили по них вогонь з рушниці, коли селяни вирішили з ними поговорити.
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Нагадаємо, після оголошення підсумків голосування на виборах в Киргизстані на вулиці Бішкека вийшли протестувальники. Вони пішли на штурм будівлі Білого дому.
Протестувальники зажадали провести повторні вибори і захопили будівлю парламенту, а акції протесту почалися по всій країні. Пізніше, ЦВК визнала результати виборів недійсними, а на цей час опозиція веде переговори про формування тимчасового уряду.
Також нагадаємо, що в Білорусі вже майже два місяці тривають акції протесту проти підсумків президентських виборів, що відбулися 9 серпня. Їх переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який займає пост президента з 1994 року.
Наймасовіші акції проходять в Білорусі щонеділі. За оцінками ЗМІ, деякі з них збирали понад 100 тисяч осіб.
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