Жителі села Кум Добо в Киргизії прив'язали до дерева голову села і дільничного

Про це повідомляє "24.kg"

Згідно з інформацією, місцеві жителі обурилися тим, що ці двоє відкрили по них вогонь з рушниці, коли селяни вирішили з ними поговорити.

Нагадаємо, після оголошення підсумків голосування на виборах в Киргизстані на вулиці Бішкека вийшли протестувальники. Вони пішли на штурм будівлі Білого дому.

Протестувальники зажадали провести повторні вибори і захопили будівлю парламенту, а акції протесту почалися по всій країні. Пізніше, ЦВК визнала результати виборів недійсними, а на цей час опозиція веде переговори про формування тимчасового уряду.

Також нагадаємо, що в Білорусі вже майже два місяці тривають акції протесту проти підсумків президентських виборів, що відбулися 9 серпня. Їх переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який займає пост президента з 1994 року.

Наймасовіші акції проходять в Білорусі щонеділі. За оцінками ЗМІ, деякі з них збирали понад 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

Також Politeka писала, що Кремль зіткнувся з потужним противником в Карабасі, названа головна небезпека.