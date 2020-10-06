Призначення Вітольда Фокіна на посаду заступника голови ТКГ в Мінську було провальним

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і соціолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в Facebook. За його словами, було зрозуміло з самого початку, що екс-прем'єр не підходив на цю посаду. "На кого розрахований цей спектакль, на українців чи на Кремль? Адже з самого початку було видно, що застарілий, колишній прем'єр-міністр України минулого століття Фокін не підходить під цю небезпечну роль активного учасника заплутаних і мало легітимних мінських переговорів по Донбасу, члена ТКГ. Тим більше на боці України. Але його вмовили і він заговорив - це було жахливо", - зазначив політолог. "На кого розрахований цей спектакль, на українців чи на Кремль? Адже з самого початку було видно, що застарілий, колишній прем'єр-міністр України минулого століття Фокін не підходить під цю небезпечну роль активного учасника заплутаних і мало легітимних мінських переговорів по Донбасу, члена ТКГ. Тим більше на боці України. Але його вмовили і він заговорив - це було жахливо", - зазначив політолог.

Небоженко підкреслив, що випадок з Фокіним показав безпорадність України в переговорах в РФ.

Випадок з Фокіним означає, що в офісі президента України немає ні ефективної стратегії мирних переговорів з Росією, ні політиків, здатних її реалізувати. Є тільки погано приховуване очікування дива в Мінську на переговорах або наївне очікування пощади Єрмаку-Зеленському з боку Кремля", - підсумував експерт.