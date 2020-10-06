Призначення Вітольда Фокіна на посаду заступника голови ТКГ в Мінську було провальним
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і соціолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, було зрозуміло з самого початку, що екс-прем'єр не підходив на цю посаду."На кого розрахований цей спектакль, на українців чи на Кремль? Адже з самого початку було видно, що застарілий, колишній прем'єр-міністр України минулого століття Фокін не підходить під цю небезпечну роль активного учасника заплутаних і мало легітимних мінських переговорів по Донбасу, члена ТКГ. Тим більше на боці України. Але його вмовили і він заговорив - це було жахливо", - зазначив політолог.
Небоженко підкреслив, що випадок з Фокіним показав безпорадність України в переговорах в РФ.
Випадок з Фокіним означає, що в офісі президента України немає ні ефективної стратегії мирних переговорів з Росією, ні політиків, здатних її реалізувати. Є тільки погано приховуване очікування дива в Мінську на переговорах або наївне очікування пощади Єрмаку-Зеленському з боку Кремля", - підсумував експерт.
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Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Фокін заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів. Крім того, він заявляв, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.
Згодом, резидент Володимир Зеленський звільнив Фокіна з посади першого заступника голови української делегації Мінської ТКГ і вивів його зі складу групи.
Нагадаємо, Зеленський відчитав Фокіна за слова про відсутність битви з Росією.
Також Politeka повідомляла, Фокін назвав несподівану причину початку війни на Донбасі.
Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.