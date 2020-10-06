У мережі вказали на неможливість проведення засідання ЄАЕС на тлі останніх подій у країнах СНД

Як передає Politeka.net, на показовий нюанс вказали автора Twitter-сторінки"МЗС Роіссі".

Як відомо, засідання Євразійської Міжурядової ради заплановано на 9 жовтня, але в світлі останніх подій на території країн СНД, захід може і не відбудуться.

"А з ким цікаво в Єревані зібралися проводити засідання ЄАЕС 9 жовтня? У одного революція, у другого масові протести вже 2 місяці, у третього війна, четвертий сидить в бункері вже майже півроку-будні лідерів СНД!",- йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі

"Тому, що розпалося не до кінця, судилося рано чи пізно розпастися", "Пора українцям Крим повертати", "поки Путін тренувався всіх перемагати на далеких підступах в Сирії, у нього СНД розвалилося під боком", "Динозаври. Їх пора в Червону книгу", "Нагадує музей воскових фігур. Віктора Федоровича тільки не вистачає", - писали в мережі.

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