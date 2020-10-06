Прийняття законопроекту про безпеку та якість донорської крові ставить під загрозу життя українців



Таку думку озвучила український лікар-трансфузіолог вищої категорії Лариса Вахненко у статті опублікованій інтернет-виданням "ХВИЛЯ".



За її словами, мова йде про впровадження в донорство крові приватного бізнесу.



"Останнім часом ми з вами стали свідками того, як докорінно змінюється наша охорона здоров'я, причому в гіршу сторону. Також змінюється і Державна служба крові", - зазначила лікар.

Вахненко підкреслила, що МОЗ перестав виконувати свою функцію: формувати політику, правила гри, готувати нормативну базу, забезпечувати загальний контроль у службі крові.

"В умовах безперервних військових діях, ламати через коліно стратегічну державну службу крові - це злочин. Всі, хто так завзято 30.09.2020 підтримав черговий корупційний законопроект №3648, не розуміють, що всі вони, їхні діти, батьки, родичі перебувають під Богом", - зазначила лікар.

"У будь-яку хвилину кожному з них може знадобиться кров або її продукти. Полетіти можна не встигнути. До того ж, пандемія нам всім продемонструвала, що кожен з нас зараз знаходиться в якомусь ковпаку, коли тобі нікуди бігти", - констатувала лікар.

Нагадаємо, 26 серпня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 Жовтня.

Також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що жорсткий карантин для всієї України можуть ввести в будь-який час