Прийняття законопроекту про безпеку та якість донорської крові ставить під загрозу життя українців
Таку думку озвучила український лікар-трансфузіолог вищої категорії Лариса Вахненко у статті опублікованій інтернет-виданням "ХВИЛЯ".
За її словами, мова йде про впровадження в донорство крові приватного бізнесу.
"Останнім часом ми з вами стали свідками того, як докорінно змінюється наша охорона здоров'я, причому в гіршу сторону. Також змінюється і Державна служба крові", - зазначила лікар.
Вахненко підкреслила, що МОЗ перестав виконувати свою функцію: формувати політику, правила гри, готувати нормативну базу, забезпечувати загальний контроль у службі крові.
"В умовах безперервних військових діях, ламати через коліно стратегічну державну службу крові - це злочин. Всі, хто так завзято 30.09.2020 підтримав черговий корупційний законопроект №3648, не розуміють, що всі вони, їхні діти, батьки, родичі перебувають під Богом", - зазначила лікар.
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"У будь-яку хвилину кожному з них може знадобиться кров або її продукти. Полетіти можна не встигнути. До того ж, пандемія нам всім продемонструвала, що кожен з нас зараз знаходиться в якомусь ковпаку, коли тобі нікуди бігти", - констатувала лікар.
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За його словами, все може відбутися вже в жовтні, а рішення буде залежати від кількості заражених.
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