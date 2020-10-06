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Вперше у ЗСУ жінка-офіцер очолила взвод управління артдивізіону "гіацинтів" Історію молодшого лейтенанта Любові Плаксюк розповіли на "АрмияInform".

До того як у 2016 році відправиться на фронт, дівчина була вчителем історії і права.

Любов з ранніх років хотіла пов'язати своє життя з військовою областю і після вторгнення РФ на Донбас вона прийняла остаточне рішення.

Спочатку їй запропонували посаду радіотелефоніста в 14-му батальйоні територіальної оборони "Черкаси".

Лише через кілька місяців вона вже командувала відділенням і потрапила в артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Після знайомства з артилерійськими установками "Гіацинт-С" у неї просто перехопило подих.

"Зрозуміла, що це моє. Придивилася до роботи номерів розрахунку, прочитала кілька книг з артилерії. Поступово вивчила конструкцію самохідної артилерійської гармати 152-мм калібру і зробила дебютний постріл з неї на полігоні в Гончарівському на Чернігівщині", - розповіла Любов.

За час служби Військова освоїла артилерійську справу, а в минулому році отримала нагороду "Людина року - 2019" в номінації "охорона і оборона".

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