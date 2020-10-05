​Туреччина закликала НАТО оголосити затверджену щодо України стратегію і щодо Вірменії

Зокрема, глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країни Заходу відстоюють територіальну цілісність України і Грузії, закликаючи російську армію покинути окуповані території. Так вони повинні вчинити і з Вірменією.

З таким закликом він виступив під час прес-конференції з Генсеком НАТО, пише Діалог.

На думку Чавушоглу, аналогічно Альянс повинен вчинити і щодо Вірменії, яка зобов'язана звільнити захоплені території Азербайджану в Нагірному Карабасі.



"Ми, Туреччина, підтримуємо наших західних друзів, коли мова йде про територіальну цілісність України і Грузії. Чому в такому випадку, коли ми говоримо про вірмено-азербайджанське питання, ми не можемо вимагати, щоб Вірменія покинула території Азербайджану?"- заявив він і додав, що "всі повинні зробити це з Вірменією, включаючи НАТО".

Також раніше повідомлялося, що глава Генпрокуратури Азербайджану Камран Алієв звернувся за допомогою до України через Нагірний Карабах.

Зокрема, Алієв просить, щоб генпрокурори і міністри не допустили виїзду етнічних вірмен з території тих країн, де вони знаходяться, а закрити для них кордони. Він побоюється, що ті поїдуть добровольцями в Нагірний Карабах і братимуть участь у військових діях.

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