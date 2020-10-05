Відомий продюсер Ігор Кондратюк заявив, що війна за державність відбувається на всій території України
На його думку, війна з ворогами України відбувається скрізь, не тільки в зоні бойових дій. Також він зізнався, що з 2014 року не спілкується з росіянами, адже те що відбулося цього року не можна забувати.
Таку думку він висловив в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає РБК в Україні.
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"Війна з ворогами України відбувається скрізь, не тільки в зоні АТО. Треба бути весь час напоготові. Тому що ще в березні 2014 року деякі вважали, що ми - мирні наївні люди і нейтральна країна. Що за це отримали? Велику фігу! І треба мати мізки, щоб зрозуміти: те, що сталося було не маячком, а великим трагічним уроком для українців, який призвів до величезної кількості жертв і втрати територій", – зазначив Кондратюк.
Також продюсеру поставили запитання про інтелектуальну гру "Що? Де? Коли?", гравцем якої він колись був. Його команда навіть була володарем "Кришталевої сови".
Нещодавно клуб відзначив 45-річний ювілей, тому Кондратюка запитали, чи привітали його з цією подією, але він зазначив, що неможливо нормально спілкуватися з росіянами після того, що сталося.
"Ні, я ні з ким з гравців не підтримую настільки тісні відносини. Здається, тільки Борису Бурді написав: "Вітаю", тому що він поставив лайк під моїм постом в Facebook. З 2014 року, скажу відверто, я з росіянами не спілкуюся"–- пояснив телеведучий.
Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів.
Як писала Politeka, Кондратюк різко пройшовся українськими гастролерами в РФ.
Також Politeka писала, що Кондратюк пояснив феномен "Слуги народу", дорікнувши українцям.