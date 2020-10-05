Відомий продюсер Ігор Кондратюк заявив, що війна за державність відбувається на всій території України



На його думку, війна з ворогами України відбувається скрізь, не тільки в зоні бойових дій. Також він зізнався, що з 2014 року не спілкується з росіянами, адже те що відбулося цього року не можна забувати.

Таку думку він висловив в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає РБК в Україні.

"Війна з ворогами України відбувається скрізь, не тільки в зоні АТО. Треба бути весь час напоготові. Тому що ще в березні 2014 року деякі вважали, що ми - мирні наївні люди і нейтральна країна. Що за це отримали? Велику фігу! І треба мати мізки, щоб зрозуміти: те, що сталося було не маячком, а великим трагічним уроком для українців, який призвів до величезної кількості жертв і втрати територій", – зазначив Кондратюк.

Також продюсеру поставили запитання про інтелектуальну гру "Що? Де? Коли?", гравцем якої він колись був. Його команда навіть була володарем "Кришталевої сови".



Нещодавно клуб відзначив 45-річний ювілей, тому Кондратюка запитали, чи привітали його з цією подією, але він зазначив, що неможливо нормально спілкуватися з росіянами після того, що сталося.

"Ні, я ні з ким з гравців не підтримую настільки тісні відносини. Здається, тільки Борису Бурді написав: "Вітаю", тому що він поставив лайк під моїм постом в Facebook. З 2014 року, скажу відверто, я з росіянами не спілкуюся"–- пояснив телеведучий.

Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів.

Як писала Politeka, Кондратюк різко пройшовся українськими гастролерами в РФ.

Також Politeka писала, що Кондратюк пояснив феномен "Слуги народу", дорікнувши українцям.