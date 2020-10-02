У мережі розкритикували "Слугу народу", яка допустила військову допомогу Азербайджану

Людмила Марченко заявила, що якщо виникне необхідність, то українська держава не стане осторонь.

"Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це військова ситуація", - зазначила Марченко.

Українці в мережі таку ініціативу народного депутата не оцінили, нагадавши їй про конфлікт на Донбасі.

"Ось нехай формують батальйон з членів своєї партії!", "Мадам, ви спочатку розберіться з Україною, що б у нас закінчилася війна. Вони самі розберуться. Досить гинути нашим хлопцям, вистачить матерям оплакувати їх. Своїх ви не посилаєте" ,"З Донбасом розібралися, тепер Карабах. Молодці", "Продати собаку і оплатити вартість газу - це були квіточки. Цікаво, яка моль живе у них в головах", "Так і відправте цю д**у в Карабах нехай йде добровольцем, а наших хлопців не чіпає!",- писали українці.

Відзначимо, що в "Слузі народу" вже відреагували на висловлювання свого нардепа Людмини Марченко.

"Повідомляємо, що особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції. І, тим більше, офіційною позицією держави. Народні обранці можуть висловлювати свої думки і пропозиції з будь - яких питань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.

Також Politeka писала, що Кремль зіткнувся з потужним противником в Карабасі, названа головна небезпека.