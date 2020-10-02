Володимир Путін і Олександр Лукашенко дійшли згоди у створенні Союзної держави
Таку думку озвучив астролог Влад Росс в коментарі "Главреду".
За його словами, всі потрібні документи були підписані в Сочі, під час зустрічі президентів.
"Можна не сумніватися, що предметом розмови Лукашенка і Путіна була союзна держава, і всі папери вже підписані батьком. Білорусь вже стала регіоном, областю або краєм Російської Федерації. Білорусь вже втратила свій суверенітет", - упевнений астролог.
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У той же час Росс підкреслив, що домовленість залишаться лише на папері, оскільки Лукашенко покине свій пост і угоду визнаю недійсною.
"Їх підписав недійсний президент Білорусі, який недійсно виграв вибори і фактично узурпував владу. Відповідно, у Лукашенка не було повноважень для укладення подібних угод", – пояснив астролог.
Раніше економіст і колишній радник глави РФ і Андрій Ілларіонов озвучив думку, що Володимир Путін має плани і на Україну, після захоплення Білорусі.
"Чи впливають ці путінські плани на Україну? Природно, адже Україна також є предметом жадання кремлівського лідера. Він не відмовився від цих цілей і розраховує роздобути не тільки Лівобережну Україну, а й місто Київ, і Правобережну Україну до Збруча", - упевнений Ілларіонов.
Нагадавши, горе-авіаносець Путіна висміяли через конфуз з військовими.
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