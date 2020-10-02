Українцям при СРСР жилося не так добре, як багато хто думає
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив письменник і журналіст Ян Валетов на своїй сторінці в Facebook.
"Про "пломбір за 19 копійок" і про "яку країну просрали" я вже й не кажу. І жили як... закачаєшся. Про голод 33-го року всі вже читали, не здивуєш. Аргументи про необхідну СРСР індустріалізацію чули. Про "ліс рубають" теж. А ось про голод 1947? Про країну-переможницю? Не хочете? Як у березні 1947 року люди їли людей у родючій Україні?",- поцікавився письменник.
За його словами, незважаючи на прогрес в СРСР люди все одно бідували.
"Розумієте, економіка, в якій успіх міряється не благополуччям громадян країни, а тоннами стали на душу населення, від природи хвора. Тисячі танків і ракет при тому, що жінка не може купити собі прокладки і панчохи - абсурд", - упевнений письменник.
Також він торкнувся теми безкоштовних послуг для громадян республік.
"Вже тисячі разів пояснював, що не було у нас ні безкоштовних садків, ні безкоштовних квартир, ні безкоштовної освіти. Все було платним. Держава перерозподіляла вироблену додаткову вартість за своїм розумінням. Тобто, не платили нашим мамам, татам, бабусям і дідусям зароблені ними гроші. Держава все забирала і перерозподіляла", - зазначив Валетов.
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"Яку країну просрали... який пломбір...Кожен раз дивуюся опонентам. Невже не видно каліцтва системи неозброєним оком?",- уклав письменник.
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