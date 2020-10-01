Президент Туреччини Тайіп Ердоган назвав неприпустимими заклики Мінської групи ОБСЄ до припинення вогню в Нагірному Карабасі

За його словами, США, Росія і Франція "за 30 років не змогла вирішити питання C Карабахом, а сьогодні вона намагається знайти шлях до перемир'я".

"На тлі негативних подій, що відбуваються, і це неприпустимо. Якщо дійсно є бажання домогтися (вирішення проблеми-ред.), то окупанти повинні покинути ці території, тільки таким чином рішення буде знайдено", – заявив турецький лідер, виступаючи в парламенті.

За його Ердогана, його переговори з лідерами країн Мінської групи ОБСЄ не дали жодних результатів.



"Результату немає. Наші брати не можуть повернутися на свою землю. А раз результату немає, то зараз саме час домогтися його, і Азербайджан почав робити кроки, щоб самостійно “відрізати пуповину", – зазначив глава Турецької Республіки.

Нагадаємо, військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном розгорівся з новою силою в неділю, 27 вересня — після обстрілів в районі Нагірного Карабаху сторони звинуватили один одного в агресії.

Бойові втрати двох країн вже обчислюються сотнями.