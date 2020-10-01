В Україні стартував осінній призов до армії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ArmуInform.

Так, 1 жовтня в Україні стартував осінній призов на строкову службу в армію, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

В рамках цього призову до проходження строкової служби в армії підлягають 13 570 осіб. До лав ЗСУ планується залучити 7500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту — 600 осіб, Нацгвардії — 4970 осіб, Державної прикордонної служби — 500 осіб.

Термін такої служби - 18 або 12 місяців (якщо призовник має ступінь бакалавра або магістра).

За порушення законодавства про військову службу в Україні передбачається адміністративна і кримінальна відповідальність. За неявку у військкомат можна отримати штраф.

Зокрема, сума штрафу за неявку до військомату може скласти від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн). При цьому чинна редакція Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає за це штраф в розмірі від 5 до 7 НМДГ (від 85 до 199 грн). За повторне вчинення такого правопорушення протягом року призовнику може загрожувати штраф в розмірі 50-100 НМДГ(850-1700 грн) замість 10-15 НМДГ (тобто 170-255 грн).

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за пропозицією президента, загрожує штрафом в розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн), для посадових осіб – від 200 до 300 НМДГ (від 3400 до 5100 грн). За повторне порушення – від 200 до 300 НМДГ (від 3400 до 5100 грн) для громадян, а для посадових осіб - від 300 до 500 НМДГ (від 5100 грн до 8500 грн).

Нагадаємо, що в Україні хочуть скоротити кількість призовників: кого тепер відправлятимуть до армії.

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