Президентство Володимира Путіна закінчиться до 2022 року

Як передає Politeka.net, такий прогноз дав російський професор і політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами, піти з посади його змусить стан здоров'я.



"Мої джерела абсолютно надійні в тому, що стосується обставин непереборної сили. Телебачення і деякі препарати дозволяють людині виглядати набагато краще в порівнянні з реальним станом. Але все те, що я говорив щодо обставин непереборної сили, про те, що треба поспішати і що вже в 2022 році президента Путіна не буде в російській і міжнародній політиці, – все це залишається в силі", – сказав він.

Соловей зазначив, що не може констатувати смертельну хворобу у президента РФ.



"Я не лікуючий лікар, у мене не було в руках аналізів, я не тримав в руках виписки. Тому цього я не кажу. Я використовую саме те формулювання, яку зараз вжив, і іншу використовувати не буду. Ще раз: я живу в Російській Федерації і говорити ті речі, які я наважуюся говорити, – досить ризиковано", – пояснив Соловей.

Раніше в одному з інтерв'ю, колишній однокурсник Володимира Путіна Юрій Швець розповів, що російський лідер в зарубіжні поїздки бере з собою особистий біосортир, "щоб всюдисуще ЦРУ не дізналося з продуктів його життєдіяльності чим він хворий і скільки ще йому залишилося".

"Здоров'я Путіна - безумовне табу і серед російських ЗМІ. Це не просто розгойдування човна, це замах на святе, на основи основ", - запевняє він.

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