Проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту,будуть введені санкції
Відповідне рішення підтримали посли країн-членів Європейського Союзу, написав на своїй сторінці в Twitter журналіст з Брюсселя Рікард Йозвяк.
Він не уточнив імен і назв компаній, зазначивши тільки, що офіційно обмеження оформлять протягом поточного тижня.
Позаторік Євросоюз уже запровадив санкції проти шести російських компаній, які брали участь у будівництві мосту.
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За введення санкцій проти осіб, причетних до будівництва моста, що з'єднує окупований Крим з материковою Росією, висловилося раніше і МЗС України.
Як відомо, Керченський міст проходить через острів Тузла і Тузлинську косу. Він складається з залізничного та автомобільного мостів, а його протяжність становить 19 кілометрів. Міст був відкритий у 2018 році, залізничний рух – у 2019-2020.
Раніше ми писали, що жителі Криму сказилися через те, що Путін не дотримав своєї обіцянки. Люди вірили, що після запуску Керченського моста, а тим більше залізничної магістралі, заживуть набагато краще. Але цього не сталося.
"Ні я, ні мої родичі і знайомі в такі перекази вже не віримо", - поділилася з журналістами мешканка Сімферополя. А фермер з Джанкойського району зазначив, що грошей навіть на худобу не вистачає - немає кормів.
Кримчани сподівалися, що після налагодження прямого сполучення з Росією ціни на півострові поповзуть вниз. Але не тут-то було. Потяги через міст запустили ще в грудні минулого року, але ціни на продукти тільки злетіли вгору.
Нагадаємо, що Україна зможе повернути Крим, у Путіна ошелешили цинічною умовою: "іншого варіанту немає".
Як повідомляла Politeka, запуск "моста Путіна" обернувся провалом, розкриті головні наслідки.
Також Politeka писала, що росіяни масово їдуть і віддають свої квартири в Криму задарма, кадри " розкоші".