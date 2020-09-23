Відомий український боксер Іван Редкач висловив свою позицію з приводу анексованого Кримського півострова

Зокрема, український спортсмен, який живе і тренується в Лос-Анжелесі, під час прямої трансляції в Instagram відповів росіянину, який поставив питання "Чий Крим?".

Про це повідомляє Спорт24, цитуючи слова боксера.

Він безкомпромісно заявив, що Україна обов'язково поверне Крим назад, а поки він побуде в користуванні Росії. Спортсмен також назвав перевагу анексії Криму, адже окупанти все відбудують, а Україна поверне його назад "трішки приукрашеним".

"Крим ваш, ми Вам дали покористуватися на короткий час. Крим український. Радійте, поки він ваш, а потім буде наш. Ви його відбудуєте, міст побудуєте, а потім ми заберемо знову. Не хвилюйтеся. Крим-це Україна. Той, хто каже, що Крим російський, - це тимчасово. Я там все своє дитинство провів, а росіяни приїжджали до нас. На курорт. Ми Вам дали покористуватися, не біда. В ренту. Як в Америці квартири і будинки беруть, так і ми Вам дали тимчасово", - заявив Редкач.

Також раніше повідомлялося, що знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач розкритикував українську владу за посилення карантину.

Зокрема він незадоволений рішенням уряду України заборонити в'їзд іноземцям до 28 вересня. За словами спортсмена, ця заборона призведе до погіршення і без того складної економічної ситуації в Україні.

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Як повідомляла Politeka, Редкач порівняв Ломаченка з Путіним після конфлікту в церкві.

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