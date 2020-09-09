Президент РФ Володимир Путін просив Олександра Лукашенка поговорити з президентом України Володимиром Зеленським

Про це президент Білорусі розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

Лукашенко висловив жаль, що Україна нібито приєдналася до тиску на Білорусь після початку протестів в країні, і згадав про прохання свого російського колеги з приводу Володимира Зеленського:

"Ти поговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу:" Добре, я вже поговорив з ним", - розповів Лукашенко.

Крім того, президент Білорусі намагався переконати Зеленського в "благих намірах" РФ щодо України.

"Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали, я з Зеленським обговорював, переконував його. Розуміюча людина, до мене добре ставився", - додав Лукашенко.

Раніше, президент Білорусі заявив, що можливості повернути Кримський півострів в України вже немає, але з приводу Донбасу ще шанси є.

"З Донбасом простіше. Донбас - п'яте колесо у возі Росії, він їй абсолютно не потрібен. Мені шкода людей, які страждають на Донбасі. Не дуже-то він, напевно, потрібен і Україні, виходячи з того, як розгортаються події", - вважає Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

Як повідомляла Politeka, Зеленський наплював на дипломатію і зірвався на Лукашенка: "наслідки будуть трагічними".

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