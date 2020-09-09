Лукашенко висловив жаль, що Україна нібито приєдналася до тиску на Білорусь після початку протестів в країні, і згадав про прохання свого російського колеги з приводу Володимира Зеленського:
"Ти поговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу:" Добре, я вже поговорив з ним", - розповів Лукашенко.
Крім того, президент Білорусі намагався переконати Зеленського в "благих намірах" РФ щодо України.
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"Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали, я з Зеленським обговорював, переконував його. Розуміюча людина, до мене добре ставився", - додав Лукашенко.
Раніше, президент Білорусі заявив, що можливості повернути Кримський півострів в України вже немає, але з приводу Донбасу ще шанси є.
"З Донбасом простіше. Донбас - п'яте колесо у возі Росії, він їй абсолютно не потрібен. Мені шкода людей, які страждають на Донбасі. Не дуже-то він, напевно, потрібен і Україні, виходячи з того, як розгортаються події", - вважає Лукашенко.
Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.
Як повідомляла Politeka, Зеленський наплював на дипломатію і зірвався на Лукашенка: "наслідки будуть трагічними".
Також Politeka писала, що Лукашенко поплатився за розгін Майдану в Білорусі, ЄС прийняв жорстке рішення: "вже формуються...".