Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова зробила скандальну заяву

Зокрема, вона звинуватила Берлін у брехні у справі російського опозиціонера Олексія Навального. А результати німецьких лікарів про отруєння опозиціонера назвала "блефом". Вона також закликала Берлін показати результати обстеження, щоб довести, що це не блеф.

Свою думку Захарова виклала в Facebook.

Вона уточнила, що нібито продублювала інформацію, яку повідомляла інформаційним агентствам.

Представник МЗС поскаржилася, що Інститут фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини з міркувань секретності відмовився надати російській стороні додаткових відомостей про обстеження Навального.

"Про яку секретність може йти мова, якщо, за інформацією ЗМІ, набирає обертів обмін інформацією між клінікою "Шаріте", лабораторією Бундесверу, британською лабораторією Портон-Даун, а також болгарськими установами", – написала Захарова.

Також вона нагадала, що в інтерв'ю німецьким ЗМІ глава МЗС ФРН Маас, відповідаючи на питання про причетність російської держави до того, що трапилося, заявив, що "є багато свідчень цього".

"Ми очікуємо від Берліна надання всіх наявних даних: як результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і якихось "свідчень", якими володіє МЗС ФРН. Чекаємо німецького посла на Смоленці. Пора вже відкривати карти, тому що всім очевидно: Берлін блефує, обслуговуючи брудну політичну метушню",- заявила Захарова.

Нагадаємо, Захарова довела росіян ганебною витівкою й отримала потужного ляпаса від Собчак.

Як повідомляла Politeka, перелякана Захарова розлякала росіян своїми брудними волоссям, скандальний кадр вже в мережі.

Також Politeka писала, що Захарова оскандалилася погрозами іноземцям через вірус.