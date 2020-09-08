Дворазовий призер Олімпійських ігор з фрістайлу з Білорусі Дмитро Дащинський розкритикував російські ЗМІ

За його словами, зараз російські ЗМІ намагаються розділити народ Білорусі, при цьому він порівняв цю ситуацію з тією, яка раніше відбувалася на території України. Використовуючи, ту ж саму схему, як в Україні.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю для видання Tribuna.

"ЗМІ. Особливо ці російські канали, як Russia Today, проросійські. Що у них про Україну було, що зараз дивишся - за тією ж схемою по нам працюють та говорять: мовляв, це там із Заходу, з України люди мало не готують у нас бойові дії. Для чого у нас спецслужби тоді, які повинні цьому запобігати?"- зазначив він.

Він також висловив сподівання, що конфлікт у Білорусі вдасться врегулювати за допомогою мирного діалогу, поки не стало пізно і все не перетворилося на криваву бійню.

"Я дуже сподіваюся, що до серйозного конфлікту не дійде. Що все-таки почнеться якийсь діалог, якого і не вистачає. Напевно, не було раніше думок таких різних, завжди якось по накатаній йшло і йшло. А зараз вже явно потрібно шукати можливість розмовляти і знаходити якісь спільні точки дотику. По-іншому ніяк. Або це насправді перетвориться на бійню. Але, сподіваюся, не буде цього", – заявив спортсмен.

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