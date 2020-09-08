У Лівії протурецьких війська захопили бойову авіацію РФ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Кавказ Центр", який піблікує російською мовою новини лівійських ЗМІ та дані військових блогерів.

Так, протурецькі війська здійснили на теориторії Лівії спецоперацію із захоплення російської бойової авіації. Мова йде про військовий гелікоптер, який здійснив вимушену посадку на території Уряду національної єдності.

Повідомляється, що пілот захопленого повітряного транспортного засобу з місця події втік.

ЗМІ нагадують, що за час бойових дій на Близькому Сході загинули чимало учасників військового конфлікту. Зокрема, в Сирії, Лівії, Іраку та Ірані в боях загинули безліч російських найманців "ПВК Вагнера", які беруть активну участь у війні на Близькому Сході. Також багато росіян зникли безвісти, беручи участь у цій війні.

Станом на сьогоднішній день на території Лівії налічується близько двох тисяч бойовиків "ПВК Вагнера", які беруть активну участь в бойових діях на боці бунтівного генерала Хафтара, якого всіляко підтримує російська влада.

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