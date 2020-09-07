Колишній терорист танкового батальйону " ДНР " здався Службі безпеки України

При цьому він надав важливі докази участі Росії у війні на Донбасі. Як повідомляє прес-центр СБУ, контррозвідники вже вивели чоловіка з тимчасово окупованої території Донецької області.

Також були задокументовані його свідчення про російську збройну агресію і військового забезпечення РФ бойовиків " ДНР" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових в координації дій найманців, постачання танків та іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ в таборах і на полігонах недалеко від Ростова-на-Дону.

"Я охороняв кадрових офіцерів ЗС РФ, ГРУ, які за допомогою засобів технічної розвідки з териконів працювали під силу АТО. Мене перевели в окремий танковий батальйон 1 АК. Нашу роту, 30 осіб, направили на навчання на полігон біля міста Ростов-на-Дону. Там протягом 10 днів під керівництвом військовослужбовців РФ нас вчили водінню, обслуговуванню і стрільбі з танків, в тому числі в умовах міста", - згадав тероррист.

Він також розповів, що після навчань в Росії і повернення в "ДНР" їх рота знову поїхала в РФ для того, щоб отримати там танки. Таким чином він став свідком передачі для бойовиків чотирьох танків Т-64. Передача техніки здійснювалася у присутності військовослужбовців РФ.

Трохи пізніше він дізнався, що з чотирьох танків, які він супроводжував, були знищені ЗСУ в районі Дебальцевого.

Він зізнався, нібито давно зрозумів, що російські військові лише використовують бійців "ДНР", як гарматне м'ясо. Тому він бачить лише безвихідь цієї війни і закликає припинити її "ляльковому керівництву" в "ДНР".

"Розуміючи безвихідь цієї війни у складі "ДНР", використання росіянами нас у своїх цілях, через деякий час я пішов з"ополчення". Розуміючи, що поки що на моїх руках немає крові і усвідомлюючи свою провину, я скористався Програмою СБУ, про яку мені стало відомо від своїх рідних. Звертаюся до всіх, хто перебуває під впливом РФ і "Лялькового керівництва ДНР": складіть зброю, повертайтеся додому і припиніть цю війну!",- резюмував він.

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