"Головний комуніст" Росії Геннадій Зюганов назвав "наволоччю" тих, хто став жертвами гітлерівських концтаборів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, викладене в соцмережі.

Так, лідер КПРФ Геннадій Зюганов, виступаючи 3 вересня біля Кремлівської стіни в Москві з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни, у своїй промові зненацька назвав "наволоччю" людей, які стали жертвами нацистської Німеччини.

Зокрема, Зюганов заявив, що Адольф Гітлер в концтаборах спалював в печах "росіян, євреїв і всю іншу наволоч".

"Ми тричі прикривали хвалену Європу від ординського нашестя. І Наполеона тут розбили під Москвою на друзки. І Гітлера, який побудував концтабори і спалював в печах всіх підряд - і росіян, і євреїв, циган, поляків і всю іншу наволоч", - сказав Зюганов, говорячи про жертв Другої світової війни.

В коментарях активно висміюють несподіване "зізнання" російського політика.

"Красномовно спалився рашіст-комуняка", "По Фройду обмовочка", "Свіжачок від хворого діда під'їхав", "Ну хоч якийсь політик в Думі сказав правду! Всі голосуємо за Зюганова", - пишуть в коментарях.

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