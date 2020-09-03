Рівно 29 років тому першим міністром оборони незалежної України призначили Костянтина Морозова, який вже тоді прогнозував російську агресію

Як передає Politeka, генерал-майор авіації Костянтин Морозов, уродженець Брянки Луганської області, 3 вересня 1991 року був призначений главою Міноборони.

Його батько працював електриком на шахті і загинув на виробництві. Морозов закінчив авіаційне училище в Харкові і Військово-повітряну академію ім. Юрія Гагаріна.

У 1990 році Морозова призначили командувачем повітряної армії зі штабом в Києві. Під час путчу ГКЧП в серпні 1991 року він відмовився підтримувати змовників і в вересні 1991 року був призначений першим міністром оборони України.

У 1993 році під час розподілу Чорноморського флоту між Україною і Росією саме Морозов пропонував заборонити кораблям РФ базуватися в українських територіальних водах (перш за все, мова йшла про Севастополь). Ця позиція міністра оборони викликала конфлікт із тодішнім президентом України Леонідом Кравчуком, і Морозов пішов у відставку.

"Як ми можемо обійтися без Севастополя? Адже слідом за ним можна поставити питання про те, що Україна може обійтися і без Ужгорода, без Мукачево, без Луганська, Кривого Рогу і так далі. На якій підставі – навіть теоретично – може бути поставлене це питання? Я не можу знайти для себе відповіді. Цю проблему необхідно розглядати з точки зору територіальної цілісності держави", - казав Мороз в одному зі своїх інтерв'ю.

Після відставки з посади міністра Морозов пішов у політику, він очолював "Демократичне об’єднання "Україна". З 1996 року Морозов був на дипломатичній роботі, брав участь у встановленні військової співпраці України і НАТО. З 2005 по 2007 роки Морозов був керівником української місії при штаб-квартирі НАТО.

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