Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що опозиціонера Олексія Навального отруїли через події в його країні

За словами політика, отруєння російського опозиціонера – фальсифікація. Про це він заявив під час бесіди з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним у Мінську. Відео зустрічі поділився у себе в Twitter блогер Մιtαuskαs.

Лукашенко розповів про нібито перехоплену розмову канцлера Німеччини Ангели Меркель з Варшавою.

Лукашенко сообщил Мишустину о "перехвате разговора Варшавы и Берлина" о том, что заявления Меркель об отравлении Навального - фальсификация и пообещал передать запись.



Если беларуский пенсионер - это новый "диспетчер Карлос", кто же тогда станет новым "лётчиком Волошиным"? 😊 pic.twitter.com/BUspqcIhCw — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) September 3, 2020

"Вона заявила, що Навальному хотіли закрити рот. Варшава розмовляла з Берліном, два абоненти. Ми підготували звіт, який ми направимо в ФСБ, який чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було. Група фахівців, я так розумію, підготували для Меркель, для її адміністрації факти, а може бути, і заяви, які вона зробила. Зробили вони це, щоб, ось цитата, "щоб відбити полювання Путіну сунути ніс у справи Білорусі". Розумієте, наскільки по-єзуїтськи чинять ці люди?",- заявив він.

"Якщо білоруський пенсіонер – це новий "диспетчер Карлос", хто ж тоді стане новим"льотчиком Волошиним"?" ,- підписав знімок блогер.

"Зовсім забрехався мужик. Ну що ж, почекаємо незаперечних фактів. Хоча, він як був треплом, таким і залишається", " Лукашеску хоче в Ростов, виторговує собі будку поруч з вічно легітимним Яниковичем з виходом на річку», «жалюгідний ганьба», – відреагували користувачі в коментарях.

Раніше Лукашенко звинуватив Литву, Чехію, Польщу і Україну в тому, що вони керували протестами в Білорусі. За його словами, вистояти країні допомогла братня Росія.

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