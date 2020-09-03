Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що опозиціонера Олексія Навального отруїли через події в його країні
За словами політика, отруєння російського опозиціонера – фальсифікація. Про це він заявив під час бесіди з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним у Мінську. Відео зустрічі поділився у себе в Twitter блогер Մιtαuskαs.
Лукашенко розповів про нібито перехоплену розмову канцлера Німеччини Ангели Меркель з Варшавою.
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"Вона заявила, що Навальному хотіли закрити рот. Варшава розмовляла з Берліном, два абоненти. Ми підготували звіт, який ми направимо в ФСБ, який чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було. Група фахівців, я так розумію, підготували для Меркель, для її адміністрації факти, а може бути, і заяви, які вона зробила. Зробили вони це, щоб, ось цитата, "щоб відбити полювання Путіну сунути ніс у справи Білорусі". Розумієте, наскільки по-єзуїтськи чинять ці люди?",- заявив він.
"Якщо білоруський пенсіонер – це новий "диспетчер Карлос", хто ж тоді стане новим"льотчиком Волошиним"?" ,- підписав знімок блогер.
"Зовсім забрехався мужик. Ну що ж, почекаємо незаперечних фактів. Хоча, він як був треплом, таким і залишається", " Лукашеску хоче в Ростов, виторговує собі будку поруч з вічно легітимним Яниковичем з виходом на річку», «жалюгідний ганьба», – відреагували користувачі в коментарях.
Раніше Лукашенко звинуватив Литву, Чехію, Польщу і Україну в тому, що вони керували протестами в Білорусі. За його словами, вистояти країні допомогла братня Росія.
Нагадаємо, Лукашенко хотів взяти під контроль Україну, Туск розкрив деталі.
Як повідомляла Politeka, Лавров вибухнув маячнею про "українських екстремістів" в Білорусі.
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