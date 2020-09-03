Пошук ворогів набуває в Росії все більш збочених форм, а список небезпек для громадян РФ знову виріс

Цього разу відзначився міністр оборони Сергій Шойгу, який назвав нового ворога росіян, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Таким, за його словами, є смартфон. Міністр вважає, що багато людей сьогодні живуть "коротко і недетально" через гаджети, які замінили реальне життя.

«За рахунок гаджетів і величезного потоку часто абсолютно непотрібної інформації нам здається, що ми живемо насичено, бурхливо. А насправді ні - ми живемо в миттєвому інформаційному просторі", - заявив Шойгу, порадивши росіянам відмовитися від зайвої інформації і побачити країну своїми очима.

Слова головного силовика Росії вже стали предметом обговорення в соцмережах.

"Терміново!!! Новий ворог знайдений! Шойгу назвав головним ворогом Росії... смартфон! Можна вивезти оленяра з тундри, але не можна вивести тундру з оленяра!", – написав у Twitter блогер Մιtαuskαs.

"Все вірно, вороги Росії – це наука технології і свобода. Концентрат цього знаходиться в цій маленькій коробочці", "скільки ще можна було б справ наворотити! А тут проклятий смартфон! Через нього ще й присісти доведеться!", "Владу в країні захопили люди з минулого століття з кнопковими телефонами! Про який прогрес може йти мова?!"– іронізують у коментарях.

Раніше ми розповідали,що на форумі "Армія 2020" представили ряси кольору хакі для російських військових священиків, які вже викликали скандал в керівництві РПЦ. Там заявили, що з ними ніхто не погоджував стандарти нових облачень для служителів церкви.

Нагадаємо, московські священики влаштували хресну ходу під Тернополем.

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