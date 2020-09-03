Скандально відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян заступилася за омських лікарів у ситуації з отруєнням опозиціонера Олексія Навального

На своїй сторінці в Twitter головред основного зарубіжного пропагандистського телеканалу Russia Today написала про те, що не особливо вірить німецьким фахівцям з лабораторії Бундесверу, які встановили факт отруєння Навального отрутами з групи "Новачок".

"Я не знаю, хто отруїв Навального, і чи труїли його взагалі. Вірити німецьким спецслужбам підстав не більше, ніж яким би то не було. За відсутності непорушних фактів людина завжди вибирає, кому вірити, виходячи виключно з власних симпатій і переваг", - йдеться в повідомленні.

У першому ж коментарі Симоньян додала:

"Саме тому я вважаю за краще вірити своїм. В тому числі, омським лікарям. А ось те, що якби Навального отруїли за наказом збірного Начальства, хрін би хто його випустив до Німеччини, - це і є непорушний факт".

Таке явне підігравання політиці Кремля не на жарт розлютило користувачів, викликавши шквал коментарів.

"Дно! Ні, днище!!! 20 років навколо Путіна збивається йому подібне ла*но типу цієї наскрізь брехливої, аморальної, товстомордої хабалки", "людина завжди вибирає кому...", "Цікаво, як вам спитися ночами? Стільки років брехати, нести повну ахінею, викручуватися і тд. На вашому місці я б після Беслана б ніколи б в житті більше не з'являлася в медіа-просторі. Вірите омським лікарям, але лікуєтеся у німецьких. Патріотизм б'є", "Все, розходимося. Маргарита не знає, хто отруїв. У Начальника теж мабуть, не запитала", " Маргариті краще вірити Путіну, ну-ну, хто б сумнівався", – обурюються читачі під публікацією.

Зараз є інформація, що МЗС Німеччини викликатиме російського посла для розмови на тлі отриманої інформації про отруєння Навального. Також Берлін має намір проінформувати ЄС і НАТО про отримані дані.

Нагадаємо, однокурсник Путіна розповів, за що скоєно замах на Навального.

Як повідомляла Politeka, усунення Навального планувалося давно, в РФ розкрили деталі.

Також Politeka писала, що Навальний викрив головну путінську пропагандистку Симоньян та її чоловіка.