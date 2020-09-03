16-річний син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола знову опинився в центрі уваги

Цього разу приводом для пересудів послужило те, що син глави держави раптово забрав документи з ліцею Білоруського державного університету, де планував поглиблено вивчати біологію, передає Politeka.net з посиланням на ряд телеграм-каналів.

Так, ТК "НеМалахов" ще кілька днів тому повідомив, що Микола Лукашенко "раптово забрав" документи з ліцею БДУ, не уточнивши подальшу долю юнака.

У БДУ дії Лукашенка-молодшого коментувати не стали, пославшись на те, що не обговорюють рішення абітурієнтів.

Тим часом мережею поширилася інформація про те, що Микола поїхав вчитися в престижний московський ліцей.

Завісу привідкрив російський актор Стас Садальський, який написав у себе в Instagram про те, що Микола Лукашенко переїхав до білокам'яної.

"Все-таки московські школи крутіші за мінські Миколка Лукашенко вирішив продовжити навчання в Москві. З сьогоднішнього дня, повідомив інсайдер, він зарахований в одну з престижних шкіл у столиці... До речі, і я його розумію", – йдеться в повідомленні за 2 вересня. Тут же – фото сина президента з букетом гвоздик.

А телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" виключив останні запитання по темі, поінформувавши, що син Лукашенка, можливо, продовжить навчання в одному з найбільш престижних російських освітніх установ – школі "Президент". Вона розташована в елітному селищі Жуковка.

Тут же – відомості про те, що Олександр Лукашенко купив котедж в селищі "Сади Майендорфа" на Рубльовці.

Раніше ми писали про те, що члени сім'ї Лукашенка зустрічалися з представниками США. Мова нібито йшла про можливу евакуацію родичів президента з гарантією безпеки і збереженням капіталу.

Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "Обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко хотів взяти під контроль Україну, Туск розкрив деталі.