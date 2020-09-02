Ватажок бойовиків "ДНР" заговорив про новий призов до лав бойовиків

Денис Пушилін заговорив про це під час свого спілкування зі студентами Донецького національного медичного університету імені Горького. Разом з тим, за його словами, це нібито не буде заклик на передову.

Про це повідомляється на сайті так званого ватажка бойовиків, який змушує жителів Донбасу йти на фронт.

"Ми рано чи пізно все одно прийдемо до того, що потрібно буде закликати молодих людей до лав наших Збройних сил. Однак це не буде призов на передову, оскільки у нас вже є кваліфіковані військовослужбовці, які захищають наші рубежі. Цей заклик стосуватиметься навчання в тилу, адже кожен чоловік повинен залишитися чоловіком", - заявив Пушилін.

Скандальний бойовик заявив, що в резерві у "ДНР" є достатньо людей, які пройшли через строкову службу, які нібито "розуміють, що таке захист рідної землі від недругів". У той же час про "призов в армію ДНР" конкретно в 2020 році, за його словами, говорити ще рано.

Також раніше повідомлялося, що ватажок «ДНР» Денис Пушилін підписав указ, що регламентує функціонування КПВВ «Оленівка».

Згідно з цим «документом», пункт пропуску працюватиме не щодня, а лише тоді, коли «вирішить так званий штаб перешкоджання поширення коронавіруса».

Нагадаємо, ватажок "ДНР" Пушилін видав плани для "перемоги" над Україною.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" Пушилін вибухнув погрозами у бік Зеленського.

Також Politeka писала, що бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.