Колишній український депутат Олег Царьов вибухнув дивною заявою

За його словами, Україна знаходиться в тотальній залежності від зовнішніх гравців через те, що нібито ніколи не хотіла бути повністю незалежною.

Таку заяву він зробив в одному з пропагандистських ЗМІ, передає replyua.net.

Скандальний політик підкреслив, нібито після розпаду СРСР Україна одразу почала віддалятися від Росії і шукала собі нового господаря. Царьов запевняє, що в уявленнях української влади незалежність - це, перш за все, незалежність тільки від Москви.

"Якщо раби повстають, вони повстають або для того, щоб стати новими господарями, або для того, щоб знайти нового хорошого господаря",- заявив політик, озвучуючи ідеї в кращих традиціях російської пропаганди.

Він упевнений в тому, що українська влада вже підшукує нового господаря. При цьому соратник Януковича - Царьов визнав, що в найближчі роки життя в Україні стане краще з тієї причини, що був відкритий загальноєвропейський ринок праці.



Політик не сумнівається в тому, що скоро зарплати українців почнуть рости, а рівень життя все-таки наблизиться до середньоєвропейського - Україна наближається до Європи, але в країні ще багато невирішених проблем.

Однак нібито будуть і великі витрати, оскільки, крім зростання зарплат, в Україні почнеться деіндустріалізація.

Нагадаємо, скандальний Царьов видав місію Москви в Україні, підставивши Кремль.

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