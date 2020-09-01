Слідом за викладачем з Бердянська, який у 2016 році пішов воювати на Донбас, у батальйон пішли ще 13 його учнів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 36-ї ОМБр імені контр-адмірала Михайла Білинського.
Олександр Ліннік був викладачем предмету "Захист Вітчизни" (раніше "Допризовна підготовка юнаків") у Державному навчальному закладі профтехосвіти Бердянська.
"Займатися справою, у якій розуміюсь, було досить цікаво, та й з учнями мені поталанило. Вони приходили на мій предмет чогось навчитись, а не просто відсидіти на уроках. Та після 2014 року все частіше мої підопічні почали запитувати: "А як там в АТО?", або "Що мене чекатиме в армії?". Відповідати на запитання ставало все складніше, тому я швидко усвідомив, що матиму право відповідати на такі запитання лише тоді, коли сам там побуваю", - розповів Ліннік.
У 2016 році 55-річний викладач вирішив власним прикладом довести, що захищати рідну землю можна і потрібно у будь-якому віці.
Чоловік вирішив йти саме у морську піхоту, бо "не хотілось йти легким шляхом".
Яким же було його здивування, коли невдовзі на контракт у батальйон прийшли служити одразу 12 юнаків та одна дівчина, його колишні учні віком від 18 до 22 років.
"Звісно, переживав, особливо коли були на ротації, намагався провідати кожного, як служать, які успіхи. Дехто вже звільнився, інші й нині несуть службу. На цій війні у кожного свої "чорні дні". Для мене це було 9 березня 2017 року, коли під час ворожого обстрілу осколок потрапив у скроню одному з моїх хлопців. Серце болить ще й від думки про те, що 10 березня він повинен був їхати у відпустку, бо в нього народилась дитина…" - поділився військовий трагічними спогадами.
Сьогодні старший прапорщик Олександр Ліннік - командир одного з блокпостів у районі проведення ООС. Поряд із ним службу несе й один із його учнів. За словами Олександра, це вже буде крайня його ротація, адже у травні наступного року він святкуватиме свій ювілей - 60 років. Вдома на чоловіка чекає дружина, донька й два сина.
Після повернення на мирну територію Олександр планує повернутись у рідний навчальний заклад.
Нагадаємо, марш Захисників України об'єднав понад 70 тисяч чоловік: "Прояв волі нації до боротьби і доблесті".
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