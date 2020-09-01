Слідом за викладачем з Бердянська, який у 2016 році пішов воювати на Донбас, у батальйон пішли ще 13 його учнів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 36-ї ОМБр імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Олександр Ліннік був викладачем предмету "Захист Вітчизни" (раніше "Допризовна підготовка юнаків") у Державному навчальному закладі профтехосвіти Бердянська.

"Займатися справою, у якій розуміюсь, було досить цікаво, та й з учнями мені поталанило. Вони приходили на мій предмет чогось навчитись, а не просто відсидіти на уроках. Та після 2014 року все частіше мої підопічні почали запитувати: "А як там в АТО?", або "Що мене чекатиме в армії?". Відповідати на запитання ставало все складніше, тому я швидко усвідомив, що матиму право відповідати на такі запитання лише тоді, коли сам там побуваю", - розповів Ліннік.

У 2016 році 55-річний викладач вирішив власним прикладом довести, що захищати рідну землю можна і потрібно у будь-якому віці.