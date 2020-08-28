У Кремлі знайшли спосіб прив'язати до себе Білорусь і мотивувати президента Олександра Лукашенка бути ще більш поступливим у питаннях, важливих для Путіна

Як стало відомо, російський і білоруський президенти домовилися про рефінансування боргу в мільярд доларів. Про це повідомили ряд ЗМІ обох держав з посиланням на заяву Лукашенка під час наради в Мінську, передає Politeka.net.

За його словами, вже незабаром між урядами двох країн відбудуться переговори, а гроші, які тепер не потрібно буде повертати Росії, Білорусь залишить собі. Лукашенко підкреслив, що це стане хорошим стимулом для зміцнення національної валюти.

Крім того, Лукашенко сподівається, що білоруський рубль зміцниться через експортні поставки, які зараз непогано пішли через Китай і Росію.

Раніше повідомлялося, що під час протестів у Білорусі Олександр Лукашенко кілька разів розмовляв по телефону з Володимиром Путіним. Зокрема, після однієї з таких бесід глава Білорусі заявив про те, що Росія готова допомогти втихомирити протестувальників, надавши свої війська.

У Кремлі заявили, що є певні домовленості, згідно з якими РФ дійсно може ввести війська в Білорусь, але тільки в тому випадку, якщо буде зовнішня загроза для самої Росії.

Ми також писали про те, що російський соціолог і блогер Ігор Ейдман озвучив думку, що Кремль може спеціально підставляти Лукашенка, проти якого повстав власний народ.

"Це вигідно тільки Путіну. У Білорусі потрібен підвішений, слабкий Лукашенко і нездатна на рішучі дії опозиція, щоб обидві сторони потребували його підтримки і залежали від його прихильності, щоб у республіці посилювався хаос", - пояснив блогер.

Ейдман підкреслив, що РФ послаблює Білорусь, щоб полегшити її захоплення.

Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "Обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що у Білорусі вихователька дитсадка покарала 3-річну дитину через Лукашенка.