Добре, що німецькі лікарі цього не бачили

Фахівці з німецької клініки Charite, які прилетіли в Омськ, щоб забрати опозиціонера Олексія Навального на лікування у ФРН, залишилися ні з чим

Адмінситарція лікарні швидкої допомоги №1 в Омську, де зараз борються за життя політика, заявила, що його стан нестабільний, він нетранспортабельний, та й взагалі умови в їхньому закладі "нічим не гірші".

Про це в Twitter повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш. Більш того, вона показала умови в лікарні, де знаходиться відомий критик путінського режиму, якого отруїли.

"Лікарі омської лікарні заявляють, що немає ніякої необхідності лікувати Олексія в клініці Шаріте в Берліні, тому що умови тут нітрохи не гірше, ніж там. Ось так виглядає туалет в приймальному відділенні омської лікарні", – написала дівчина, опублікувавши кілька красномовних знімків.

На кадрах - підлоговий туалет, брудний і облуплений, а також видно щілини і відпалі шматки штукатурки. Про якусь санітарію й елементарні зручності для важких хворих говорити і зовсім не доводиться.

"Наша відповідь" Шаріте", "ну так, нічим не гірше", "нормальні умови по-російськи", "все для людей. У країні немає корупції, у нас все прекрасно", "Думаю вони хотіли сказати: немає необхідності лікувати Олексія", "курям на сміх, Боже, їм самим не соромно перед німецькими колегами", "Ну що ви, ви просто не оцінили місцеві дизайнерські розробки! Кажуть, на зонах дуже великий попит на них!", "Вмедичному літаку з ФРН, що чекав, напевно разів у 100 чистіше і не так антисанітарійно...", "Це просто насмішка з їхнього боку. Їм не здається, що пора вже гальмувати з цим божевіллям", – обурюються в коментарях.

Як відомо, Навального госпіталізували в омську лікарню без свідомості вранці 20 серпня. Літак, на якому він летів до Москви, здійснив екстрену посадку в Омську, оскільки Навальному стало погано. Експерти вважають, що політик став жертвою отруєння. Він знаходиться в комі і підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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