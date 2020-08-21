Стала відома сума зарплати судді Вищого антикорупційного суду України



Як передає Як передає Politeka.net , інформацією поділився блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.



"Друзі, це суддя Вищого антикорупційного суду України Олег Коліуш. За минулий місяць він отримав заробітну плату в розмірі... 162 тисяч 952 гривні. Ви тільки вдумайтеся в це. Навіть Коболєв, Лещенко та інші виконали Розпорядження президента і урізали собі зарплати. А ось наші доблесні судді ніяк не можуть зрозуміти, що ми вже давно живемо в абсолютно новій реальності, де такі космічні виплати неприйнятні і неприпустимі", - вважає блогер.

За його словами, судді в Україні не заслуговують таких зарплат.

"Вони досі не можуть зрозуміти, що бути держслужбовцем це не означає бути мільйонером. Адже, по-перше, Україна не настільки багата країна, що може собі дозволити платити чиновникам такі колосальні гроші. А по-друге, результати роботи цього самого антикорупційного суду ну ніяк не тягнуть на такі величезні зарплати", - упевнений він.



Більш того, Шнайдер підкреслив, що "пора вже закінчувати з усім цим цирком".

"Ну а з приводу всієї цієї історії я можу сказати лише одне - нам пора остаточно і безповоротно закінчувати з усім цим цирком. І ось тоді всі ці персонажі нарешті зрозуміють цю просту істину - багатіти потрібно разом з державою, а не його коштом", - заключив блогер.