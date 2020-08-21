Як передає Politeka.net, інформацією поділився блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
"Друзі, це суддя Вищого антикорупційного суду України Олег Коліуш. За минулий місяць він отримав заробітну плату в розмірі... 162 тисяч 952 гривні. Ви тільки вдумайтеся в це. Навіть Коболєв, Лещенко та інші виконали Розпорядження президента і урізали собі зарплати. А ось наші доблесні судді ніяк не можуть зрозуміти, що ми вже давно живемо в абсолютно новій реальності, де такі космічні виплати неприйнятні і неприпустимі", - вважає блогер.
Більш того, Шнайдер підкреслив, що "пора вже закінчувати з усім цим цирком".
Раніше ми повідомляли, що діра в Державному бюджеті України різко збільшилася.
Так, план доходів державного бюджету в першому півріччі 2020 року не виконаний на 38 млрд грн, або 7,8%, повідомляє прес-служба Рахункової палати.
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Серед головних причин називають те, що фактичний курс гривні в січні-червні був нижче прогнозованого, а також різке зниження імпорту.
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