Політик повторює риторику Путіна про те, що кругом вороги

Президент Білорусі Олександр Лукашенко знайшов нових винуватців у тому, що відбувається в країні останні півтора тижні

Він упевнений, що масові протести після виборів 9 серпня, на яких він нібито набрав понад 80%, організували США, передає телеграм-канал "Український Діалог".

Політик на повному серйозі заявив, що іноземці "готували цю ось заварушку", а Росія боялася втратити Білорусь.

"Захід нас якось підтягнути вирішив, звичайно ж, як ми бачимо зараз, проти Росії. Зараз вони хочуть встановити цей балто-чорноморський коридор, санітарний кордон - три балтійських республіки, ми і Україна. Ми тут одна ланка залишилися", - цитує джерело слова президента.

На цьому він не зупинився і додав буквально наступне:

"Планують все це і направляють США, а європейці підіграють. Сказано так – зроблять так. Створено спеціальний центр під Варшавою. Ми контролюємо, знаємо, чим він займається. Почали брязкати гусеницями. Розумієте, коли неспокійно поруч і танки починають пересуватися і літаки літати, це невипадково".

Раніше Лукашенко відреагував на протести, які почалися після оголошення результатів виборів, і заявив, що ніхто не дозволить "розірвати країну", а всі причетні понесуть відповідь за "неправомірні дії".

Політик заявив, що до участі в протестах приєдналися росіяни, "майдануті" українці і навіть поляки.

Нагадаэмо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "Обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.