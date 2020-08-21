У Білорусі автомобілі, які беруть участь а автопробізі на підтримку Олександра Лукашенка, виїхали з території військової частини

Про це повідомляє Polieka з посиланням на NEXTA.

Так, Telegram-канал оприлюднив відео, як з території військової частини виїжджає колонна машин з білоруськими червоно-зеленими прапорами.

При цьому деякі автомобілі були з військовими номерними знаками чорного кольору. Були і машини, на яких взагалі були відсутні номерні знаки.

"Наша армія змушена замість охорони рубежів радянської вітчизни... Кататися на тачках без номерів, імітуючи "стихійні" автопробіги на підтримку диктатури і насильства. Гляньте, як організовано колона стартує прямо з військової частини! Орли", - йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити, що в колонні налічується декілька десятків машин, які організовано виїжджають з військової частини під однаковими прапорами.

Раніше також повідомлялось, що репетиція учасників мітингу на підтримку Олександра Лукашенка потрапила на відео. На записі можна побачити, як учасники мітингу, яких везуть на акцію на підтримку Лукашенка на автобусі, вчать кричалки разом з координатором.

Нагадаємо, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність: "Треба було раніше нам…".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко накинувся на своїх опонентів, полилися образи: "відверто відв'язані...".