Відомий бойовик наклав на себе руки на Донбасі

Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц на своєму Telegram-каналі.

"Руслан "Беркут" Сааков пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Не бойовий. Обставини вимагають уточнення, імовірно самоліквідація", - йдеться в повідомленні.

Сааков брав участь у військових діях проти української армії на Успенці, Савур-Могилі в 2014. Перебуває в т. зв.»військовій поліції ДНР". Окремий комендантський полк 1 АК ЮВО ЗС РФ (в\ч 08816), підполковник. Помічник військового коменданта м.Амвросіївка.

Руслан Сааков на прізвисько "Беркут" був наближеним до Гіві.

Раніше ми повідомляли, що до Дня Незалежності України за допомогою повітряних кульок бійці ЗСУ, які знаходяться на передових позиціях, відправили противникам листівки.

"Ці листівки - це, по суті, тролінг. Ми знаємо, що День незалежності. І не "привітати" наших ворогів ми не могли. І ми спеціально для них підготували 3-4 тисячі листівок, запустили на позиції ворога", - розповів військовий Владислав з позивним "Борода".

Він підкреслив, що навіть під час перемир'я українські захисники "не склали руки".

Також ми повідомляли, що захисники «русского мира» на Донбасі не витримують знущань з боку свого ж командування і добровільно здаються ВСУ.

Так, снайпер «ЛНР» був затриманий українськими військовими недалеко від лінії розмежування.

Сепаратист добровільно здався, пояснивши своє рішення «дезертирувати» тим, що він не може більше витримувати свавілля і знущання з боку командирів.

Нагадавши, українцям пояснили, чому війна з РФ буде довгою.

Як повідомляла Politeka, Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".

Також Politeka писала, що у РФ вирішили "забрати" собі майже мільйон українців.