Колишній міністр закордонних справ Грузії та екс-кандидат у президенти Григол Вашадзе висловився про президента Росії Володимира Путіна

Зокрема він розповів про своє враження від зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами країни, які намагаються принизити Путіна, дуже сильно помиляються.

Про це він розповів в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.

"Путін дуже жорстка людина, яка вибудувала ту систему державної влади, яка дає йому можливість вручну управляти Російською Федерацією. І це людина, яка абсолютно чітко знає, яким чином авторитарним режимом досягти тих зовнішньополітичних цілей у світі, які у нього є. Так що в цьому сенсі його недооцінювати, м'яко висловлюючись, не варто", - підкреслив Вашадзе.

За словами грузинського політика, у нього склалося враження, що Путін взагалі позбавлений всяких сентиментів.

"Не варто недооцінювати, адже прийняти дуже болюче рішення, яке пов'язане-неважливо – з війною, кровопролиттям та знищенням людей і так далі - для нього нічого не варто", - додав він.

Також раніше повідомлялося, що Грігол Вашадзе зробив жорстку заяву про Росію.

За його словами, Україну і Грузію об'єднує те, що Росія як і раніше дивиться на них як на невід'ємну частину своєї "імперії" і не має наміру відмовлятися від неї.

Вашадзе вважає, що саме імперські погляди країни-агресора і є причиною всіх бід України і Грузії, адже протягом всієї історії Росія завжди відстає від них на один крок і не може з цим змиритися, адже заздрить.

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