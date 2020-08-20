Екс-міністр закордонних справ Грузії і колишній кандидат у президенти Грігол Вашадзе зробив жорстку заяву про Росію

За його словами, Україну і Грузію об'єднує те, що Росія як і раніше дивиться на них як на невід'ємну частину своєї "імперії" і не має наміру відмовлятися від неї.

Таку думку він висловив в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.

"Наша трагедія-що Грузії, що України - якраз в тому і полягає, що в Кремлі є константа, це не обговорюється, що без України, в меншій мірі без Грузії і ще кількох пострадянських держав Російську імперію – називайте це Російською імперією, Радянським союзом – не відродити. Це жахливо. Тому що на тУкраїну та Грузію в Кремлі дивляться не як на умовний Люксембург, а як на об'єкт власних домагань", – вважає дипломат.

Вашадзе вважає, що саме такі імперські погляди країни-агресора і є причиною всіх бід України і Грузії, адже протягом всієї історії Росія завжди відстає від них на один крок і не може з цим змиритися, адже заздрить.

"Ось я прожив з 1976-го до 2004 року в Росії. У мене російська-рідна мова. Я розмовляв неодноразово з людьми, які були в російській владі або були дуже близькі до російської влади. І кожен раз у них вимоги до Грузії відставали від реальності. Спершу вони не хотіли незалежності. Тобто " Балтію можна відпустити, тому що вони не свої, не наші. А ось Грузію і Україну – ні в якому разі", – резюмував екс-глава МЗС Грузії.



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