За різними оцінками, більше 70 осіб на сьогоднішній день в Білорусі пропали безвісти

Про це, посилаючись на свої джерела, заявив на своєму каналі в Youtube український політичний діяч, економіст і політолог Олег Соскін, повідомляє Politeka.

"Висловлюється точка зору, що вони були вбиті людьми Лукашенка. Може навіть не ОМОНом, а так званими "чорними ескадронами", – заявив експерт.

Соскін нагадав, що за 26 років свого правління президент Білорусі Олександр Лукашенко усунув дуже багато своїх супротивників.

"Вони ("чорні ескадрони", – Ред.) працюють на дуже високому рівні, такому як у аргенінських чорних ескадронів, у Піночета, на Гаїті, В Нікарагуа... Тому ми повинні говорити, що" чорні ескадрони " в Білорусі були, були і вбиті. Думаю, Білоруська опозиція повинна підняти зараз це питання. Чітко треба з'ясувати - чи були всі випущені з катівень. Якщо є зниклі, треба говорити про те, чи були вони вбиті", - додав політолог Олег Соскін.

Politeka писала, що білорусам без Майдану не просто перемогти, але і буквально не вижити. Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі. За його словами, у Майдану є дві альтернативи-революція з силовим захопленням влади, або ж капітуляція, яка продовжить агонію диктатури.

"Обидва ці сценарії для Білорусі згубні, так як відкривають можливості для російської окупації і демонтажу навіть тих кволих інститутів державності, які виникли при Лукашенку. Ось чому білорусам без Майдану не просто не перемогти. Білорусам без Майдану не вижити", - написав Портников.

Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний розповів про те, що очікує країну в майбутньому. На його думку, в Білорусі можливий сценарій військової ескалації з боку Росії в тому випадку, якщо Володимир Путін введе війська для встановлення контролю в країні. Він додав, що початок військової ескалації в Білорусі – питання часу, Кремль може готувати масштабне вторгнення.

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