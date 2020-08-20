Білорусам без Майдану не просто не перемогти, а й буквально не вижити

Як передає Politeka, таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі.

За його словами, у Майдану є дві альтернативи - революція з силовим захопленням влади, або ж капітуляція, яка продовжить агонію диктатури.

"Обидва ці сценарію для Білорусі згубні, так як відкривають можливості для російської окупації і демонтажу навіть тих кволих інституцій державності, які виникли при Лукашенку. Ось чому білорусам без Майдану не просто не перемогти. Білорусам без Майдану не вижити", - написав Портников.

Він нагадав, що на мітингах у різних білоруських містах постійно можна чути запевнення, що Майдан нібито не потрібен жителям цієї країни, що білоруси "інші", вони не українці та зможуть вирішити проблему з диктатором "мирним шляхом". До того ж, Майданом і його наслідками постійно лякає співвітчизників і сам Олександр Лукашенко.

"Але - чи то на жаль для білорусів, чи то на щастя для Лукашенка - без Майдану ніякої зміни влади в Білорусі не відбудеться", - впевнений журналіст.

При цьому він зазначив, що білоруські форми протесту на перший погляд куди сучасніше за українські - мітинги і страйки. Однак, за його словами, такі протести можуть дати результати в цивілізованому світі, до якого Білорусь ніякого відношення зараз не має.

"Яка йому (Лукашенку, - ред.) різниця, скільки людей щодня протестують на вулицях Мінська та інших міст Білорусі. Для нього головне - контроль над інституціями, а зовсім не вибори", - наголосив журналіст.

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