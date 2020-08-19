Російський політик Євген Ройзман висловився про Олександра Лукашенка

Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував у своєму Twitter.

"Спостерігаю за Лукашенком, відстежую всі його виступи і заяви. Прийшов до висновку, що це дуже жорстокий, при цьому брехливий і підла людина, у якого геть відсутнє почуття сорому. Вважаю, що саме за рахунок цих якостей, йому вдається так довго утримувати владу", - упевнений політик.

Варто відзначити, що вже безліч відомих політиків і людей оцінили останні дії Олександра Лукашенка на посаді президента.



Колишній президент Литви Даля Грибаускайте і зовсім закликала його покинути свій пост.

"Диктатор з закривавленими руками. Ти вирішив свою долю – у тебе немає майбутнього на білоруській землі", - написала політик у Twitter.





А ось перший президент України Леонід Кравчук неоднозначно висловився про події в Білорусі.

Зокрема він заявив, що Олександр Лукашенко не сам прийшов до влади в Білорусі – його обрав народ. І хоча білоруси говорять про порушення на виборах, український політик нібито про це нічого не знає.

Нагадавши, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко накинувся на своїх опонентів, полилися образи.

Також Politeka писала, що Лукашенко вибухнув погрозами в бік працівників заводу.



