Російський журналіст Аркадій Бабченко розповів, що робити з Донбасом

Зокрема, він заявив про те, що Україні не слід робити кроки з реінтеграції окупованих територій Донбасу.

Таку думку він озвучив 2019 року в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

"Я не розумію, навіщо потрібні ці вибори на Донбасі, навіщо його реінтегрувати назад в Україну, на чорта лисого це все потрібно. Ця "ракова пухлина" на сході України відрізана. Статус-кво, який зберігається на даний момент-це оптимальний варіант. Нічого краще не вигадати, ніж відмовитись", - сказав він.

Він також звернув увагу, що територія Донбасу не розвивається, а навпаки тягне країну назад.

"Просто стоять війська і тримають цю "ракову пухлину", не дають їй розширюватися, і все, цього достатньо", – додав він і зауважив, що будь-які переговори по Донбасу в апріорі позбавлені сенсу.

Також раніше повідомлялося, що Аркадій Бабченко озвучив головну небезпеку, яка постійно загрожує світлому майбутньому України.

На його думку, в України за роки незалежності ще навіть фундамент не закладений і країна не може захистити себе від невмілих президентів. Непрофесійному президенту знадобиться лише кілька років, щоб розвалити країну. Експерт також заявив, що головний ворог України - це не мораторій на землю, корупція і низькі зарплати, а Путін і Росія в цілому.

Нагадаємо, журналіст Бабченко назвав покійну Волчек путінською підстилкою.

Як писала Politeka, журналіст Аркадій Бабченко розповів, який Путін готовить удар.

Також повідомляла Politeka, що розкрито справжню причину "втечі” Бабченка з України.